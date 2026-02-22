Песков: Путин не позволяет себе плохих слов в адрес глав других государств

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Представитель Кремля призвал не обращать внимания на заявления Зеленского.

Путин не позволяет себе плохих слов в адрес глав государств

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин всегда придерживается корректной риторики и не допускает резких высказываний в адрес лидеров других стран. Об этом 22 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Путин всегда держится в рамках приличия, не позволяет себе плохих слов в адрес глав других государств», — подчеркнул он.

Песков также призвал не ориентироваться на заявления украинского президента. «Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент — президент Путин», — отметил представитель Кремля.

Накануне кипрский журналист Алекс Христофору назвал заявления Владимира Зеленского о якобы победе Украины аффирмациями. По его словам, ЕС продолжает подталкивать Киев к затяжному конфликту, веря в возможность ослабить Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранная аудитория проявляет повышенный интерес к рабочей повестке президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, за пределами страны проживает значительное число россиян, а также немало иностранных граждан, которые внимательно следят за деятельностью российского лидера. В связи с этим, как подчеркнул Песков, важно обеспечивать им доступ к актуальной информации о работе президента. Он пояснил, что в интересах России доносить эту повестку до зарубежной аудитории.

К тому же Песков отметил, что для распространения официальной повестки Кремль продолжает активно использовать Telegram-канал. Это происходит несмотря на наличие у ведомства аккаунта в мессенджере MAX.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

