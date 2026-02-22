Кличко замялся с ответом на вопрос о доверии Трампу

Дарья Корзина
Мэр Киева в прямом эфире выдержал паузу в 13 секунд, прежде чем сформулировал ответ.

Кличко заявил о сомнениях в доверии к Трампу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r

Sky News: Кличко замялся с ответом на вопрос о доверии Трампу

Мэр Киева Виталий Кличко затруднился при ответе на вопрос журналиста британского телеканала Sky News о доверии к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил корреспондент канала.

Кличко отметил, что не всегда понимает позицию американского лидера по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Иногда я не совсем понимаю посылы президента Трампа по поводу мира на Украине», — произнес мэр Киева.

В ходе прямого эфира Кличко выдержал паузу около 13 секунд, прежде чем сформулировать ответ. После этого мэр подчеркнул, что любые соглашения о мире не должны превращаться в «соглашение о капитуляции».

Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерении способствовать дипломатическому урегулированию между Москвой и Киевом, однако признавал, что этот процесс оказался сложнее, чем ожидалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский выругался во время интервью британскому журналисту.

