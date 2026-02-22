Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 98 0

Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 100 человек привлекли к тушению пожара на улице Образцова в Москве

К тушению пожара на улице Образцова на северо-востоке Москвы привлекли более ста специалистов и задействовали 30 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ликвидации пожара задействованы 105 человек личного состава и 30 единиц техники. До прибытия пожарных пять человек покинули здание самостоятельно», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

По данным министерства, пожар вспыхнул на первом и втором этажах, а также в чердачном помещении здания, находящегося на реконструкции. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров.

Как сообщили в столичном Дептрансе, из-за происшествия движение транспорта по улице Образцова перекрыли в обоих направлениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар в частном жилом доме с мансардным этажом. В результате ЧП погиб ребенок. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
19:05
В режиме инкогнито тебя никто не видит? Разбираем популярный цифровой миф
18:50
Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
18:41
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Санкт-Петербурга с борта МКС
18:22
Уборка снега обернулась трагедией: трактор переехал женщину во дворе дома в Москве
18:00
Сладкая ловушка: как перестать тянуться к сахару и сократить его потребление

Сейчас читают

«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
В Петербурге мужчина с муляжом гранаты потребовал пельмени и водку
«Мы снова вместе»: Ивлеева прокомментировала свою «беременность» и «избиения мужа»
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы