Мальчик выпал с седьмого этажа и выжил, благодаря помощи дворника

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 97 0

Рабочий успел поймать ребенка в момент падения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге спасли мальчика, который выпал с седьмого этажа жилого дома на Петрозаводской улице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил проходящий мимо дворник. Он крикнул мальчику отойти от края, но тот не удержался, потерял равновесие и сорвался. Мальчик ухватился за карниз, но, когда силы его покинули, упал. Дворник успел подбежать и поймать его.

В разговоре с 5-tv.ru консьерж дома Наталья Миневрина рассказала, что сначала не могла понять, в чем состоит просьба дворника, который постучал в ее окно. Когда она вышла на балкон, то увидела мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа.

«Он висел довольно-таки прилично, пытался карабкаться, но сил не было, не выдержал и упал вниз. Дворник подскочил, подставил руки, удержать не смог, но заметно облегчил падение. Я думаю, что именно из-за этого ребенок остался жив, то есть благодаря тому, что он подставил руки», — отметила Миневрина.

Мальчика доставили в больницу, его состояние оценили как стабильное. Дворник, который пытался спасти ребенка, также получил травмы. Он госпитализирован с переломами кисти и ребер.

