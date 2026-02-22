Российских туристов вывезли с оставшейся без топлива Кубы

Дарья Корзина
С 13 февраля девятью рейсами перевезены почти 4,3 тысячи пассажиров.

Авиакомпании завершили вывоз российских туристов с Кубы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Авиакомпании завершили вывоз российских туристов с оставшейся без топлива Кубы

Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Об этом сообщило Министерство транспорта в Telegram-канале.

Заключительный рейс, выполненный авиакомпанией «Россия», приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 17:27 по московскому времени 22 февраля.

Вывоз пассажиров с Кубы проводили с 13 февраля. Авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» (Nordwind) выполнили девять рейсов из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву. Суммарно авиаперевозчики перевезли около 4,3 тысячи человек.

Реализация программы стала возможной благодаря сотрудничеству Минтранса России и Росавиации с кубинскими авиационными властями. Ведомства продолжат обсуждение возможности возобновления регулярных рейсов на Кубу после стабилизации ситуации с поставками авиакеросина на остров.

В последние недели Куба столкнулась с дефицитом авиационного топлива из-за новой волны санкций, введенных Соединенными Штатами. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Это решение позволило Вашингтону повысить пошлины на нефть и нефтепродукты, поставляемые на Кубу, включая топливо для авиации.

