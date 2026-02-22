В финском городе Турку планируют открыть школу с обучением на русском языке

В городе Турку в Финляндии к осени 2027 года откроют частную языковую школу с обучением на финском и русском языках. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Само обучение в школе будет бесплатным, поделилась директор будущего учреждения Екатерина Рапунцель. В течение пяти лет в программе могут появиться также испанский, китайский и арабский языки.

По словам председателя родительского комитета финско-русских классов Екатерины Тяхкяпяя, школа откроется осенью 2027 года при условии получения лицензии. В ней будут учиться около двадцати учеников с первого по третий класс, и работать два учителя.

Инициативу открыть новую школу поддержали многие семьи. В школе будет использоваться метод CLIL, при котором одновременно изучается как учебный материал, так и язык. Обучение планируется бесплатным, финансирование на старте обеспечит специально созданный фонд.

В 2024 году, несмотря на громкие протесты, власти страны закрыли финско-русские языковые классы.

