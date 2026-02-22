В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 545 0

Вещи в гардеробе фанатам рэпера пришлось развешивать самостоятельно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге концерт рэпера Icegergert, которого ранее штрафовали за выкрики АУЕ*-лозунгов, начался почти с часовой задержкой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru

Выступление рэпера задержалось, как минимум, на 50 минут. Фанатов не пускали на площадку, из-за чего они были вынуждены мерзнуть на улице. 

При этом фанатов на концерт пришло значительно больше, чем ожидалось — гардеробщики не успевали развешивать верхнюю одежду, из-за чего людям пришлось делать это самостоятельно.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков

Когда выступление началось, выяснилось, что специальными гостями программы стали рэперы Баста и Гуф.

Зрители отметили, что в зале было много российских флагов России. Icegergert поздравил всех собравшихся с наступающим 23 февраля и напомнил, что сегодня прощеное воскресенье.

До этого, в конце января, певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюкоза, не смогла провести запланированные выступления в Казахстане. Исполнительница столкнулась с серьезными трудностями при взаимодействии с организаторами мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено в РФ

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23:51
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
23:36
В финском городе Турку планируют открыть школу с обучением на русском языке
23:15
Дворник поделился эмоциями после спасения упавшего с седьмого этажа ребенка
22:55
В Мексике начались беспорядки после сообщений о гибели главаря наркокартеля
22:40
Умер советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян

Сейчас читают

Падение ребенка с седьмого этажа в Санкт-Петербурге попало на видео
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы