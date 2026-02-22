В Петербурге концерт рэпера Icegergert, которого ранее штрафовали за выкрики АУЕ*-лозунгов, начался почти с часовой задержкой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru

Выступление рэпера задержалось, как минимум, на 50 минут. Фанатов не пускали на площадку, из-за чего они были вынуждены мерзнуть на улице.

При этом фанатов на концерт пришло значительно больше, чем ожидалось — гардеробщики не успевали развешивать верхнюю одежду, из-за чего людям пришлось делать это самостоятельно.

Когда выступление началось, выяснилось, что специальными гостями программы стали рэперы Баста и Гуф.

Зрители отметили, что в зале было много российских флагов России. Icegergert поздравил всех собравшихся с наступающим 23 февраля и напомнил, что сегодня прощеное воскресенье.

