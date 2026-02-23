В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Оказалось, что перевезти мужчину в Россию не так просто — есть целый ряд проблем.

Мужчину парализовало в Таиланде, он не может вылететь в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

В Таиланде парализовало российского детского хирурга Михаила Коробейникова, который теперь не может вернуться на родину. Об этом 5-tv.ru рассказал его сын Григорий.

«Мой папа — врач-хирург. Он имеет многолетний опыт, он тысячу детей спас, продолжает оперировать», — рассказал он.

Михаил пережил инфаркт спинного мозга, он полностью обездвижен и находится в больнице Таиланда.

Положение усугубляет и тот факт, что мужчина не может самостоятельно сидеть, ему необходима перевозка в лежачем положении специализированным медицинским бортом. Этот вопрос требует времени, поэтому транспортировка затягивается.

Кроме того, возникли проблемы с согласованием со страховой компанией и с коммуникацией с клиникой. По словам Григория, даже простой обезболивающий укол его отцу требует утверждения со стороны страховой и больницы, в которой тот лежит. Сын хирурга попросил о помощи российское посольство.

Он пояснил, что привезти его отца в Россию нужно незамедлительно. Однако это невозможно без выписки и разрешения на транспортировку от врачей.

