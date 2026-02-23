«Понимать возрастные особенности»: в России появится «методичка» по воспитанию детей

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 52 0

Их обещали подготовить в Минпросвещения.

Как правильно воспитать ребенка — советы специалистов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Минпросвещения Кравцов: в России появятся рекомендации по воспитанию детей

Для родителей дошкольников в России подготовят специальные методические материалы по воспитанию детей. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — уточнил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о развитии кадетского образования в столице. Об этом писал 5-tv.ru. Градоначальник привел показательную статистику: еще в 2014 году в московских школах открылись первые кадетские классы. Сегодня в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят.

Каждый год московские кадеты участвуют в важнейших городских патриотических мероприятиях, в том числе в параде «Не прервется связь поколений», вахте памяти на посту № 1 и многих других.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Россиянин показал последствия массовых беспорядков в Мексике — шокирующие кадры
4:29
В Великобритании пообещали депортировать из страны по 288 тысяч человек в год
4:01
«Понимать возрастные особенности»: в России появится «методичка» по воспитанию детей
3:30
Более 1000 человек застряли на телебашне в Токио из-за сломанного лифта
3:07
«Встань, собака!» — Шуфутинский рассказал, как следит за своим здоровьем
2:45
США содействовали Мексике в операции против наркокартеля

Сейчас читают

В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы