ЕС не получил поддержки США для блокирования поставок нефти из России

Европейский союз не получил поддержки США для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20-го пакета санкций, который будет обсуждаться 23 февраля на встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По данным агентства, Евросоюз представил собственный план полного запрета европейскому бизнесу осуществлять перевозку российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих нефть из России, под чьим бы флагом они не ходили.

«Еврокомиссия пригласила партнеров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — сказал собеседник журналистов.

Содержание новых ограничений ранее раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ключевым пунктом должен был стать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

Тем временем, несмотря на «санкционные настроения» в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение установить прямой канал связи с Россией. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Французский лидер добавил, что европейские страны должны быть частью решения украинского вопроса и потому будут участвовать в обсуждении. Кроме того, у этих государств есть собственные интересы, которые необходимо защищать.

