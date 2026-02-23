ЕС не получил поддержки США для блокирования поставок нефти из России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 45 0

Новый пакет санкций будет обсуждаться 23 февраля на встрече глав МИД Евросоюза.

ЕС не получил поддержки США для блокирования поставок нефти из России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейский союз не получил поддержки США для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20-го пакета санкций, который будет обсуждаться 23 февраля на встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По данным агентства, Евросоюз представил собственный план полного запрета европейскому бизнесу осуществлять перевозку российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих нефть из России, под чьим бы флагом они не ходили.

«Еврокомиссия пригласила партнеров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — сказал собеседник журналистов.

Содержание новых ограничений ранее раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ключевым пунктом должен был стать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

Тем временем, несмотря на «санкционные настроения» в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение установить прямой канал связи с Россией. Об этом сообщал 5-tv.ru. 

Французский лидер добавил, что европейские страны должны быть частью решения украинского вопроса и потому будут участвовать в обсуждении. Кроме того, у этих государств есть собственные интересы, которые необходимо защищать. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:50
«Возможно»: политолог намекнул на причастность США к смерти главы наркокартеля Эль Менчо
7:30
Артиллерийский огонь накрыл блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
ЕС не получил поддержки США для блокирования поставок нефти из России
7:00
Папу, мужа и бойцов СВО: как красиво и трогательно поздравить с 23 февраля
7:00
Великий пост перед Пасхой: что можно и нельзя делать, основные правила и традиции
6:51
Как создать модный образ без лишних трат — советы стилиста

Сейчас читают

Россиянин показал последствия массовых беспорядков в Мексике — шокирующие кадры
В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы