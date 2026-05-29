МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего БПЛА в Галаце

Дарья Бруданова Журналист

Неизвестный беспилотник врезался в крышу жилого дома в результате чего пострадали два человека.

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липова после инцидента с дроном в городе Галац. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Оана Цою.

«Мы вызвали посла Российской Федерации в штаб-квартиру министерства иностранных дел», — написала Оана Цою на своей странице в соцсети X.

Дипломат также подчеркнула, что Румыния предпримет все необходимые меры в отношении России за «нарушение международного права и воздушного пространства страны».

Власти Румынии заявили, что упавший в Галаце дрон якобы принадлежит России. По словам Оаны Цою, у них даже есть доказательства этого, однако конкретных подтверждений дипломат не привела.

В пятницу, 29 мая, неопознанный беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Галаце. В результате чего возник пожар и пострадали два человека. Румынские военные заявили, что они отслеживали дрон с того момента, как он вошел в воздушное пространство страны. По тревоге в небо были подняты два истребителя. Пилотам разрешили поразить цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в небе над Прибалтикой то и дело появляются украинские дроны, которые европейцы пытаются выдать за российские. Помимо этого, БПЛА ВСУ не раз падали на территории Латвии и Польши.

МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего БПЛА в Галаце
