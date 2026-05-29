Представители Евросоюза сегодня решали, кого же отправить на переговоры с Москвой. На Кипре состоялся саммит с участием глав МИД стран Старого света, а командовала этим парадом глава всей евродипломатии Кая Каллас, которая снова не удержалась от абсурдных заявлений про нашу страну.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все объяснит.

Европа героически продолжает стоять за Украину. Правда, снова не в окопах и подвалах, а под кипрским солнышком, под звон бокалов и фотографируясь с едой.

В Киеве ждут ударов, а европейские министры у моря объясняют, как они никого не боятся. И уже сама кипрская гавань посылает им неоднозначный сигнал, как будто пытаясь заглушить этот набивший оскомину набор антироссийских заявлений.

«Только усиливая давление на Россию мы всегда будем рядом с Украиной и будем… Не всегда услышишь аплодисменты с лодки», — отметила глава МИД Швеции Мария Мальмер под звук корабельных гудков.

А в действительности от них сегодня все хотели услышать только одного — внятной кандидатуры европейского посредника для возможных переговоров с Москвой, а они опять выдвигают только все новые, заранее неисполнимые требования. Например, те, что Каллас отважилась произнести вслух…

«Если будут ограничения у украинской армии, то должны быть и ограничения для российской. А что касается российских войск в странах вроде Грузии и Молдавии, в европейских интересах безопасности был бы их вывод», — отметила Каллас.

И, пожалуй, финский министр иностранных дел Элина Валтонен изобрела самую удобную форму, почему переговоры, с одной стороны, нужны, но с другой — никогда не будут возможны с Европой.

«Европа в любом случае должна быть за столом переговоров, а все 27 стран ЕС за ним сидеть не могут», — заявила Валтонен.

Так в чем же они на самом деле заинтересованы? Последний европейский миротворец, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже срывается на крик отчаяния после еще одного тупика.

«Почему, черт возьми, Европейский союз не разговаривает с Россией, я этого не понимаю. Все уже давно могло быть решено на благо всех, кто сегодня говорит, что эта война бессмысленна», — подчеркнул Роберт Фицо.

Вместо руки они снова протягивают кулак. Совсем не бежит за стол переговоров и Германия, упорно продолжая свою подготовку не к миру, а к войне.

Издание Der Spiegel сегодня ошарашило всех, кто уже отслужил свое, казалось бы. Резервистов опять обяжут регулярно участвовать в военных учениях: и мужчин, и женщин до 45 лет, а ветеранов Бундесвера — вплоть до 65-летнего возраста.

«На масштабных учениях, в которых мы сейчас участвуем, наша главная задача — защита стратегически важных объектов. Я сам резервист и командир полка, и без резервистов такая миссия невозможна», — подчеркнул командир полка внутренней безопасности Гельмут Ремус.

Репетиции реальных сражений добрались и до самого Берлина, но что отрабатывают? Защиту не рядовых граждан, а правительственных объектов, эвакуацию членов правительства, сохранение управляемости государства в условиях кризиса.

«Насколько можно понять из расплывчатых заявлений, речь идет о поддержании жизнеспособности города, находящегося в зоне боевых действий. Власти, судя по всему, уже давно детально планируют подобные сценарии», — отметил журналист Мартин Мюллер-Мертенс.

«И в то время как Бундесвер опять отрабатывает на этих улицах защиту от каких-то непонятных внешних обстоятельств, в самих берлинских центрах принятия всерьез задумываются о том, как же теперь спасти всю страну от более явной надвигающейся политической угрозы — нынешнего федерального канцлера (Германии Фридриха Мерца. — Прим. ред)», — подчеркнул корреспондент.

Таблоид Bild пишет, что даже внутри партии ХДС зреет фронда, не говоря уже о громких и публичных требованиях оппозиции, скорейшей отставки канцлера, а иначе — никому не спастись.

«Поскольку Европа и мы все не переживем войну с ядерной силой России, безопасность возможна только вместе с Россией», — заявила лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт.

Безудержная милитаризация оборачивается против самого Мерца и других, таких же как он, лидеров. Если их вообще еще можно таковыми назвать, с учетом того, что даже для вероятных переговоров с президентом России Владимиром Путиным они трусливо ищут того, кто смог бы их заменить.

