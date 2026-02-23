Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам

SBA: мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам

Киберпреступники начали применять тактику личной мести в отношении россиян, которые не поддались на телефонные манипуляции. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО.

Согласно данным специалистов, если стандартная легенда проваливается и потенциальная жертва не хочет сотрудничать, злоумышленники используют бюджетные, но эффективные методы создания неприятностей. Чаще всего это происходит после жесткого отказа называть персональные данные или секретные коды.

Наиболее распространенным методом давления эксперты называют SMS-бомбинг. В этом случае на телефонный номер пользователя обрушиваются сотни уведомлений о регистрации и верификации в различных сервисах. Мошенники эксплуатируют уязвимости в формах обратной связи различных компаний.

Специалисты SBA отмечают, что такая тактика несет скорее психологический характер. Однако она сильно бьет по репутации брендов, от лица которых сыплется спам. Человек начинает испытывать негатив именно к тем фирмам, чьи сообщения засоряют его входящую почту, не осознавая, что за атакой стоят обиженные злоумышленники.

Куда более опасной тактикой являются провокационные переводы через Систему быстрых платежей. Злоумышленники отправляют микроскопические суммы, сопровождая их комментариями о якобы совершенных незаконных сделках, например, оплате запрещенных веществ.

Как подчеркивают аналитики, такие действия рассчитаны на срабатывание банковских систем мониторинга. Банк может заблокировать счета клиента до выяснения обстоятельств происхождения средств и характера сомнительных пояснений к платежам, что создает владельцу карт колоссальные проблемы.

Подобные схемы стали ответом на то, что россияне научились быстро распознавать популярных «мастеров по домофонам», «сотрудников поликлиник» и фейковых инвесторов.

