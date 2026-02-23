Канадец распилил телевизор после поражения хоккейной сборной в финале Олимпиады

Фанат сборной Канады по хоккею воспринял близко к сердцу поражение команды в финале Олимпиады. Канадцы уступили сборной США со счетом 1:2 в овертайме.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина в свитере национальной команды распиливает бензопилой телевизор, транслировавший ликование американских хоккеистов.

Для США это золото стало первым олимпийским титулом в мужском хоккее с 1980 года.

Бары открылись в четыре утра и замолчали после гола

По всей Канаде болельщики собрались у экранов, несмотря на ранний час, как сообщает CTV News. В Торонто на «Скотиабанк-арене», домашней площадке «Мэйпл Лифс», трибуны окрасились в красный цвет национальных джерси.

После финальной сирены атмосфера изменилась — тишина пришла на место восторга. Многие признались, что поражение в формате 3 на 3 в овертайме стало настоящим шоком.

В Монреале болельщики пришли в спортивные бары к 7:30 утра. В Ванкувере некоторые заняли места у экранов еще до рассвета. Когда американский хоккеист Джек Хьюз забил победную шайбу, залы притихли.

Все равно гордятся

Несмотря на горечь поражения, канадцы подчеркивают, что команда выложилась полностью. Болельщики отмечали игру американского вратаря.

Часть фанатов напоминала, что Канада пробилась в финал драматично — победный гол в полуфинале против Финляндии был забит на последних минутах. Потому и вера в золото сохранялась.

Многие выражали гордость за молодых игроков и говорили о «смене поколений» — надежды связывают с новым лидером команды, 19-летним Маклином Селебрини, который ярко проявил себя на турнире.

Политические эмоции и старые обиды

Некоторые болельщики реагировали более резко — звучали эмоциональные заявления в адрес США и их политиков. В соцсетях американская сторона активно праздновала победу. Официальный аккаунт Белого дома публиковал посты и изображения в честь триумфа.

Тем не менее большинство канадцев сошлись в одном: поражение болезненное, но американская команда заслужила уважение.

После матча у арен и баров люди еще долго обсуждали упущенные моменты и признавались, что теперь придется ждать следующей Олимпиады, чтобы взять реванш.

