Умер «король губ», двойник Ким Кардашьян Джордан Парк

|
Диана Кулманакова
В 2024 году его арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

Кто такой двойник Кардашьян Джордан Парк: операции и смерть

Фото: Instagram*/Jordan Parke

Двойник Ким Кардашьян Джордан Парк умер в возрасте 34 лет

На 35-м году жизни умер британский телеведущий и блогер Джордан Парк, известный своей одержимостью пластической хирургией и любовью к семье Кардашьян. О его смерти сообщила сестра, передает Mirror.

«Джордан, у меня нет слов, чтобы объяснить печаль и горе, которые мы испытываем, ты был нашим лучшим другом, нашим целым миром, нашим всем! Мы любим тебя больше всего на свете. Просто нет слов, чтобы выразить, как мы благодарны за то, что вы были в нашей жизни. Без тебя мир кажется таким пустым… И я не знаю, как мы будем жить дальше», — говорится в посте.

Джордана называли «королем губ». Он открыто рассказывал о многочисленных косметических процедурах. По его словам, он потратил более 130 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона рублей) на изменение внешности. Он перенес как минимум четыре ринопластики, блефаропластику и десятки других вмешательств.

Джордан делился своей историей в телепрограммах на национальном телевидении, где подробно рассказывал о стремлении приблизиться к образу кумиров.

Парк не скрывал, что вдохновлялся семьей Кардашьян, особенно Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Он признавался, что хотел «подбородок, как у Кайли» и стремился к максимально четкой линии челюсти.

В последние годы его имя фигурировало в СМИ и в связи с расследованием смерти косметолога Элис Уэбб после процедуры BBL (процедура в косметологии, направленная на омоложение и лечение кожи с помощью широкополосного светового излучения).

В 2024 году Парка арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве. Однако обвинения ему предъявлены не были, и он находился под подпиской о невыезде.

Причина смерти Джордана официально не раскрывается. Семья попросила общественность воздержаться от спекуляций и сохранить память о нем без негативных комментариев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Умер «король губ», двойник Ким Кардашьян Джордан Парк

