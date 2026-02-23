Побег через окно: ночью в Петербурге нашли окровавленного ребенка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Случайная прохожая стала свидетельницей жуткой сцены — босой школьник с травмами лица бежал по улице и просил помощи.

Где и когда женщина нашла ребенка в крови на улице

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Женщина встретила ночью окровавленного ребенка на улице Петербурга

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик оказался в больнице после опасного ночного побега из квартиры. Как сообщает «Фонтанка», ребенок выбрался из дома через окно, расположенное на третьем этаже, и упал вниз, после чего оказался на улице.

Около позднего часа его заметила девушка: мальчик шел босиком, а его лицо было перепачкано кровью. Прохожая догнала ребенка, и тот пожаловался на сильную боль в челюсти, рассказав, что выпрыгнул из окна. Очевидица незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.

Школьника доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом челюсти, а также многочисленные ушибы и ссадины. Несмотря на серьезные повреждения, состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Сотрудники полиции Невского района быстро установили адрес проживания мальчика. Он живет с матерью, в семье воспитываются и другие дети. По предварительной информации, семья ранее не состояла на профилактическом учете. Тем не менее правоохранители намерены проверить условия жизни ребенка. К разбирательству подключились и представители Следственного комитета.

Причины, по которым школьник решился на столь рискованный шаг, сейчас выясняют специалисты. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать следователи и психологи.

Побег через окно: ночью в Петербурге нашли окровавленного ребенка
