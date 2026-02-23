«Сбежался весь морг»: в теле умершего нашли червя длиной несколько метров

Дарья Орлова
Дарья Орлова 6 0

Судмедэксперт Алексей Решетун вспомнил редчайший случай, который удивил даже бывалых специалистов.

Самые страшные находки в телах людей после смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Судмедэксперт Решетун нашел в теле умершего червя длиной несколько метров

Известный судмедэксперт Алексей Решетун поделился историей, которую за четверть века работы ему довелось пережить лишь однажды. В интервью YouTube-каналу Павла Костина он рассказал о находке, ставшей настоящей сенсацией для всего отделения.

Во время вскрытия врач обнаружил в теле умершего бычьего цепня длиной несколько метров. По словам эксперта, подобный случай — большая редкость: за 25 лет практики ему довелось столкнуться с таким впервые.

«Сбежался весь морг», — подчеркнул Решетун, описывая реакцию коллег. Он отметил, что даже сотрудники с многолетним стажем никогда ранее не видели подобного.

Эксперт пояснил, что после смерти человека паразит также погибает, однако сам факт обнаружения такого крупного гельминта стал для специалистов уникальным эпизодом.

Ранее в Приморье хирурги удалили у 18-летнего пациента гигантскую опухоль, о существовании которой он не подозревал — образование не вызывало выраженных симптомов и было выявлено случайно.

