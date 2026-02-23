Губительная любовь: пожилой мужчина погиб при попытке спасти кота

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося.

Мужчина найден мертвым под окнами дома: он спасал кота

Фото: www.globallookpress.com/Miguel Candela

Пожилой житель Гонконга в возрасте 63 лет разбился насмерть после падения с большой высоты при попытке выручить кота, оказавшегося в опасности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трагический инцидент произошел в жилом комплексе, расположенном в районе Коулун-Сити. Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы от охранника здания. Он обнаружил мужчину, лежавшего без сознания на цветочной клумбе возле третьего корпуса.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Однако медики не смогли спасти его жизнь и констатировали смерть пациента.

Согласно версии полиции, основанной на предварительном расследовании, мужчина случайно оступился и потерял равновесие. Он пытался достать своего кота с выступа на внешней стороне здания.

На месте падения следователи зафиксировали поврежденные деревья и следы крови на тротуаре рядом с цветником.

Пушистый виновник происшествия не пострадал. Сотрудники экстренных служб сумели поймать кота и позже официально передали животное родственникам погибшего хозяина.

В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося. Местная полиция назначила проведение судебно-медицинской экспертизы.

Местные СМИ подчеркивают особую трагичность ситуации, так как человек рискнул своей безопасностью ради жизни питомца.

