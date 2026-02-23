Безруков, Кудрявцева и Бородина поздравили россиян с 23 февраля

Российские артисты и телеведущие поздравили защитников Отечества с профессиональным праздником. В своих обращениях они говорили о чести, силе, ответственности и благодарности тем, кто оберегает страну и семьи.

Сергей Безруков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Народный артист России Сергей Безруков напомнил о главном смысле даты.

«Всех защитников Отечества с профессиональным праздником! Да, есть такая профессия — Родину защищать!» — отметил он, подчеркнув особую значимость служения стране.

Лера Кудрявцева

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась не только к мужчинам, но и к женщинам, которые стоят на страже спокойствия. Она поздравила всех, «кто оберегает наш покой — и мужчин, и женщин», пожелав им сил и стойкости.

«У нас самые лучшие защитники Родины!» — добавила Кудрявцева.

Светлана Пермякова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Светлана Пермякова сделала акцент на личной силе и внутреннем стержне. По ее словам, мужчинам важно быть опорой не только для близких, но и для самих себя.

«Дорогие мужчины, желаю вам силы, крепости, мудрости», — отметила актриса, пожелав, чтобы рядом всегда были люди, ради которых хочется становиться лучше.

Роза Сябитова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главная сваха страны Роза Сябитова расширила круг адресатов поздравлений. Она подчеркнула, что праздник касается не только военных, но и сотрудников МЧС, врачей и медиков.

«Вы — цвет нации!» — заявила телеведущая, выразив благодарность и пожелав счастья и любви.

Ксения Бородина

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Телеведущая Ксения Бородина в своем обращении поблагодарила мужчин за заботу о семьях и домах.

«С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчины!» — написала она, пожелав богатырского здоровья и внутренней силы, чтобы все задуманное обязательно исполнялось.

Так, в День защитника Отечества представители шоу-бизнеса сошлись в одном: быть защитником — это не просто звание, а ответственность и честь, которые ценятся особенно высоко.

