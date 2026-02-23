«Не так я себе представляла»: Айза показала, как прошла ее первая брачная ночь

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 83 0

Свадьба телеведущей с ее новым избранником Степаном прошла 22 февраля в Индонезии.

Как прошла первая брачная ночь телеведущей Айзы

Фото: Telegram/AIZA-LILUNA/aizalovesyou

Блогер Айза отказалась от традиционной первой брачной ночи с третьим мужем

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай, которая недавно вышла замуж за нефтяника Степана Кузьменко, призналась, что первая брачная ночь оказалась далека от ее ожиданий. Об этом она рассказала в Telegram-канале, подкрепив все видеокадрами.

На видео Айза спала со своим младшим сыном Элвисом, а между ними лежала собака.

«Не так я себе представляла первую брачную ночь. Если что, Степан (муж. — Прим. ред.) сидит рядом с нами», — написала она.

Блогер пояснила, что для нее на первом месте всегда остаются дети. По ее словам, муж прекрасно знает о ее тесной связи с сыновьями и полностью это уважает. Звезда также призвала подписчиц выбирать не просто мужчину, а «мужа и отца», с которым семья будет местом безопасности.

Для Айзы это уже третий официальный союз. До этого она была замужем за рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, от которого родила сына Сэма. Вторым супругом стал серфер Дмитрий Анохин — в этом браке на свет появился сын Элвис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свадьба телеведущей и нефтяника прошла 22 февраля в Джакарте. Для этого им пришлось специально лететь с Бали, так как на острове нет российского посольства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

