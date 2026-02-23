Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы

Адвокат Титов: Седоковой грозит срок, если докажут мошенничество с наследством Тиммы

Иск от родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой по поводу раздела имущества уже находится в суде. Адвокат по семейным делам Илья Титов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru объяснил, почему артистка может потерять не только миллионы, но и свободу.

Почему Седокову заставят делиться?

Многие недоумевают, на каком основании первая жена и родители претендуют на имущество певицы. Эксперт пояснил, что по закону сначала распределяется супружеское имущество, а уже потом — наследство. Если Тимма не оставил завещания, то круг наследников расширяется.

«Если завещания нет, то в первую очередь наследуют родители, все дети, в том числе и от разных браков, и официальный супруг. Родители Тимы и дети от первого брака претендуют на часть имущества, нажитого в браке (Анны и Яниса. — Прим. ред.)», — пояснил Титов.

Риск уголовного дела

При этом родственники могут попытаться оспорить брачный договор, который пара заключила в 2022 году. По условиям соглашения, все имущество, нажитое до, во время и после брака, переходило в единоличную собственность Седоковой. Если выяснится, что документ спортсмен подписал под давлением или будучи обманутым, то дело из гражданского превратится в уголовное.

«Если преступление будет доказано, то суд может назначить предусмотренное законом наказание, например, лишение свободы», — предупредил эксперт.

Адвокат также отметил, что в суде против Анны могут использовать ее же публикации в интернете. Любые посты Седоковой в социальных сетях теперь могут стать официальными уликами.

«При этом любой спор можно урегулировать миром, но чаще всего в делах, где очень много эмоций, где очень много боли, это крайне сложно, и этому должна предшествовать очень серьезная работа адвокатов с двух сторон», — резюмировал Титов.

Первая беседа между обеими сторонами по этому делу уже назначена на 2 марта.

