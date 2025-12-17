«С какого перепуга ей чтить память своей жертвы»: отец Яниса Тиммы про Анну Седокову

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 22 0

Прошел ровно год после смерти баскетболиста — бывшего мужа певицы.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анна Седокова не связывалась с отцом Яниса Тиммы после его смерти

Певица Анна Седокова ни разу не связывалась с отцом баскетболиста Яниса Тиммы после его смерти. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru отец покойного спортсмена Райтис Тимма.

«Конечно, эта певица, так называемая, не выходила на связь. Ей же некогда, понимаете? И с какого перепуга она будет чтить память своей жертвы?» — сказал Райтис Тимма.

Адвокаты Седоковой, если таковые имеются, отметил отец баскетболиста, также не пытались связаться с семьей. При этом окружение Яниса никогда не забывает о нем. Прошел ровно год после смерти баскетболиста, но его друзья постоянно на связи с отцом.

«Друзья Яниса меня не забывают, и могу сказать, что те друзья, которые были у него в Латвии, тем и мои друзья. Мы связываемся постоянно», — уточнил отец Тиммы.

Райтис Тимма тяжело пережил этот год. Он сказал, что у него «нет слов», чтобы описать свои чувства, которые он испытывал после потери сына.

Янис Тимма и Анна Седокова состояли в браке на протяжении четырех лет. Баскетболист был младше певицы на десять лет. Проблемы в паре усугубились из-за переезда спортсмена в США по рабочему контракту. В начале декабря 2024 года Янис и Анна официально развелись. Через несколько дней, в ночь с 16 на 17 декабря, баскетболиста нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки. Рядом с телом лежал телефон, на экране которого был номер Седоковой, а также надпись «позвоните Анне».

Ранее 5-tv.ru писал, про трагедию Яниса Тиммы. Годовщина гибели спортсмена вновь поднимает вопрос о том, как постоянное давление внимания превращает личные конфликты в опасный груз.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Авианосец США приблизился к Венесуэле на боевое расстояние
19:18
«С какого перепуга ей чтить память своей жертвы»: отец Яниса Тиммы про Анну Седокову
19:08
«Этого не купишь за деньги»: Путин назвал основу всех побед российских военных
18:58
Путин наградил участвовавших в освобождении Северска военнослужащих
18:47
Роман под камерами и смерть в тишине: трагедия Яниса Тиммы
18:30
«Без дыма — не значит безопасно»: онколог предупредил об угрозе вейпов для женского здоровья

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026