«С какого перепуга ей чтить память своей жертвы»: отец Яниса Тиммы про Анну Седокову

Анна Седокова не связывалась с отцом Яниса Тиммы после его смерти

Певица Анна Седокова ни разу не связывалась с отцом баскетболиста Яниса Тиммы после его смерти. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru отец покойного спортсмена Райтис Тимма.

«Конечно, эта певица, так называемая, не выходила на связь. Ей же некогда, понимаете? И с какого перепуга она будет чтить память своей жертвы?» — сказал Райтис Тимма.

Адвокаты Седоковой, если таковые имеются, отметил отец баскетболиста, также не пытались связаться с семьей. При этом окружение Яниса никогда не забывает о нем. Прошел ровно год после смерти баскетболиста, но его друзья постоянно на связи с отцом.

«Друзья Яниса меня не забывают, и могу сказать, что те друзья, которые были у него в Латвии, тем и мои друзья. Мы связываемся постоянно», — уточнил отец Тиммы.

Райтис Тимма тяжело пережил этот год. Он сказал, что у него «нет слов», чтобы описать свои чувства, которые он испытывал после потери сына.

Янис Тимма и Анна Седокова состояли в браке на протяжении четырех лет. Баскетболист был младше певицы на десять лет. Проблемы в паре усугубились из-за переезда спортсмена в США по рабочему контракту. В начале декабря 2024 года Янис и Анна официально развелись. Через несколько дней, в ночь с 16 на 17 декабря, баскетболиста нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки. Рядом с телом лежал телефон, на экране которого был номер Седоковой, а также надпись «позвоните Анне».

