Каллас собралась запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Европейский союз (ЕС) намерен ввести ограничения на въезд для всех участников специальной военной операции (СВО). Об этом 23 февраля сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

«Вместе с (Европейской. — Прим. ред.) комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону потенциально сотни тысяч бывших российских солдат», — сказала она.

Кроме того, Каллас заявила о решении сократить численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек. Также она напомнила, что в понедельник Совет ЕС ввел санкции еще против восьми физических лиц из России.

Как ранее писал 5-tv.ru, Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. При этом о новом, 20-м по счету пакете рестрикций, страны ЕС договориться не смогли из-за вето Венгрии. Будапешт пошел на этот шаг из-за блокировки Киевом транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».

