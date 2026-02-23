Каллас собралась запретить въезд в Европу всем участникам СВО

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов



Можно ли участникам СВО посещать Европу

Фото: www.globallookpress.com/Igor Zadecki/Arena Akcjiji

Европейский союз (ЕС) намерен ввести ограничения на въезд для всех участников специальной военной операции (СВО). Об этом 23 февраля сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

«Вместе с (Европейской. — Прим. ред.) комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону потенциально сотни тысяч бывших российских солдат», — сказала она.

Кроме того, Каллас заявила о решении сократить численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек. Также она напомнила, что в понедельник Совет ЕС ввел санкции еще против восьми физических лиц из России.

Как ранее писал 5-tv.ru, Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. При этом о новом, 20-м по счету пакете рестрикций, страны ЕС договориться не смогли из-за вето Венгрии. Будапешт пошел на этот шаг из-за блокировки Киевом транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

