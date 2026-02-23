Каллас предложила вернуться к плану по использованию активов России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

В ЕС вновь обсуждают экспроприацию замороженных средств после разногласий по пакету помощи Украине.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Каллас: план ЕС по использованию российских активов может стать планом Б

Европейский Союз рассматривает возможность возобновления дискуссии об экспроприации замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Как рассказала Каллас, на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС не нашли компромисс по вопросу предоставления Украине 90 миллиардов евро. В связи с этим, она предложила вернуться к ранее обсуждавшемуся плану, в рамках которого замороженные российские активы могли бы быть использованы для финансирования Украины.

«У Еврокомиссии был план «А» — использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом «Б», — уточнила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каллас предложила не тратить время на обсуждение создания армии Евросоюза. Она также указала на возможные сложности в управлении объединенным войском, которое будет одновременно частью ЕС и НАТО. Вместо этого Каллас предложила сосредоточиться на укреплении национальных вооруженных сил в рамках НАТО.

