Взрыв в машине ДПС произошел на северо-востоке Москвы

Алексей Мокряков
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

В Москве произошел взрыв в автомобиле ДПС на северо-востоке города. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел недалеко от Савеловского вокзала. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила планировавшийся Украиной к 23 Февраля теракт в Ставрополе.

В ведомстве уточнили, что противоправная деятельность гражданина РФ была пресечена на этапе подготовки. По информации силовиков, мужчина состоял в запрещенной на территории России украинской террористической организации и действовал по указанию кураторов из Киева. Атаку злоумышленник планировал совершить в период праздничных мероприятий 23 Февраля.

По данным следствия, подозреваемый собирался организовать взрыв в административном здании ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а также в расположенном поблизости сквере, посвященном памяти погибших военнослужащих.

