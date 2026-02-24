Удар рикошетом: профессор университета имени Пирогова рассказал о вреде назального спрея

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Важна консультация с врачом перед использованием таких препаратов.

Чем опасны спреи от заложенности носа

Фото: 5-tv.ru

Профессор Ларина: спрей от заложенности носа может вызвать синдром рикошета

Спреи от заложенности носа могут вызывать обратный эффект. Об этом порталу Газета.ру рассказала профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Ларина.

При регулярном и чрезмерном употреблении назальных спреев возникает риск развития «синдрома рикошета», когда отек будет только прогрессировать и усугублять проблемы с дыханием.

По словам Лариной, такие средства, применяемые для облегчения симптомов насморка, действительно эффективно снижают отек и улучшают носовое дыхание благодаря своему действию на сосуды.

Тем не менее бесконтрольное использование таких препаратов приводит к негативным изменениям в слизистой оболочке, включая нарушение функционирования ресничек мерцательного эпителия, необходимых для очистки верхних дыхательных путей.

«Как правило, краткосрочное применение терапевтических доз назальных капель не сопровождается серьезными изменениями слизистой оболочки носа. Эти препараты отнесены к симптоматической терапии и их основная цель — снижение выраженности симптомов ринита», — добавила врач.

Однако неправильное и долгосрочное употребление грозит развитием медикаментозного ринита, повреждениями тканей и снижением кровоснабжения слизистой оболочки.

Специалист подчеркнула важность консультации с врачом перед использованием сосудосуживающих препаратов и необходимость строгого следования рекомендациям по срокам и дозировкам применения.

