Спасшего ребенка в Петербурге дворника наградили медалью

Дворника из Петербурга, который спас жизнь ребенку, наградили медалью «Мужество» в Узбекистане. Мужчина приехал на заработки в Северную столицу, а прославился далеко за ее пределами своим смелым поступком.

Он убирал снег под окнами и первым заметил мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа. А когда ребенок разжал руки и полетел головой вниз, рабочий поймал его и принял весь удар на себя.

«Я сказал: „Иди домой“. Кричал, он не слышал. Потом он упал, я вот так руки держал. Ноги (мальчика. — Прим. ред.) ударили, и потом тоже я упал», — рассказывает Хайрулло Ибадуллаев.

В результате у дворника — перелом ребер и руки. С такой высоты даже маленький человек летит со скоростью более 70 километров в час. По силе удара это как приземление мотоцикла или полутонны строительных материалов.

Сейчас герой приходит в себя. Несмотря на полученные травмы, он уже вернулся к работе.

