Павел Дуров стал фигурантом расследования в рамках дела о содействии терроризму

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 52 0

Сооснователем Telegram заинтересовались в ФСБ.

Могут ли на Дурова завести уголовное дело из-за Телеграма

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Действия сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на материалы ФСБ.

«Самое страшное — это цифры сводок МВД и ФСБ, за которыми стоят искореженные судьбы. С 2022 года количество преступлений с использованием Telegram перевалило за 153 тысячи… Причем 33 тысячи из них — преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств. Это прямые атаки на наших военных, журналистов, лидеров мнений», — говорится в материале издания.

Ранее ФСБ предупредила об угрозах при использовании Telegram. Об этом сообщал 5-tv.ru. При этом на контакт с Россией Павел Дуров идти не торопится. А вот с западными спецслужбами — вполне. Только за один год — с февраля 2024 по февраль 2025 — страны ЕС получили от него ответы на 5000 запросов. А Россия — ни одного.

До того 5-tv.ru сообщал, что бывшая избранница Дурова обвинила предпринимателя в шантаже. Как утверждает экс-избранница сооснователя Telegram Ирина Болгар, она с детьми практически оказалась на улице и столкнулась с непреодолимыми препятствиями. По ее словам, сейчас она продолжает заботиться о том, чтобы у ребят было безопасное и счастливое детство.

Павел Дуров стал фигурантом расследования в рамках дела о содействии терроризму
