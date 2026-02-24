В России утвердят перечень детсадовских игрушек на основе традиционных ценностей

Дети будут знакомиться с историей и культурой страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России появится минимальный перечень игрушек и средств обучения для детских садов, соответствующих традиционным ценностям. Об этом 24 февраля сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Планируется определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал он.

По словам главы ведомства, новые игрушки помогут детям узнавать об исторических деятелях, народных промыслах и культурных традициях страны.

В России утвердят перечень детсадовских игрушек на основе традиционных ценностей
