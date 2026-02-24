Актер из «Джанго освобожденный» Роберт Кэррадайн покончил с собой в возрасте 71 года

Актер из «Джанго освобожденный» Кэррадайн покончил с собой в возрасте 71 года

Американский актер Роберт Кэррадайн, представитель знаменитой актерской династии и звезда комедии «Месть ботанов», покончил с собой в возрасте 71 года. О его смерти сообщила семья, подчеркнув, что артист долгие годы боролся с биполярным расстройством, передает Deadline.

Родственники решили открыто рассказать о причинах трагедии, чтобы привлечь внимание к проблеме психических заболеваний и стигматизации.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн скончался. В мире, который порой кажется таким мрачным, Бобби всегда был маяком света для всех, кто его окружал», — говорится в заявлении.

Семья также подчеркнула, что актер почти два десятилетия боролся с биполярным расстройством и проявлял мужество в этой борьбе.

Семейная династия

Роберт Кэррадайн родился в 1954 году в семье легендарного актера Джона Кэррадайна. Он был младшим сыном и вырос в окружении братьев, многие из которых также стали актерами — Дэвида, Брюса, Кита и Кристофера Кэррадайнов.

Старший брат актера Кит Кэррадайн отметил, что семья хотела, чтобы общественность узнала о диагнозе Роберта.

«Мы хотим, чтобы люди знали об этом, и в этом нет ничего постыдного. Я хочу воздать ему должное за то, как он боролся с этим, и за его прекрасную душу», — сказал он.

Карьера: от классики до молодежных хитов

Кэррадайн дебютировал в кино в 1972 году в фильме «Ковбои» вместе с Джоном Уэйном. Затем он снялся в картине «Возвращение домой», получившей «Оскар», и в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы», где сыграл вместе с братом Дэвидом. Роберт также работал над проектом «Джанго освобожденный».

Наибольшую популярность ему принесла комедия 1984 года «Месть ботанов», в которой он исполнил роль Льюиса Сколника. Успех картины привел к созданию трех продолжений.

Позднее актер стал известен новому поколению зрителей благодаря роли Сэма — отца главной героини в сериале «Лиззи Магуайер». Проект с Хилари Дафф выходил с 2001 по 2004 год и стал культовым среди подростков начала 2000-х.

Личная жизнь и испытания

В 2009 году трагически погиб старший сводный брат актера Дэвид Кэррадайн. Позднее Роберт говорил, что именно эта утрата стала серьезным ударом для его психического состояния. Впоследствии ему был поставлен диагноз биполярное расстройство.

У Роберта Кэррадайна остались трое детей. Его дочь Эвер Кэррадайн также стала актрисой. После 25 лет брака он развелся с Эдит Мани.

Семья Кэррадайна попросила уважать их право на частную жизнь в этот непростой момент.

