«Посмотрим»: в Пентагоне пообещали обнародовать данные об инопланетянах

Глава Пентагона Хэгсет допустил существование инопланетян

Министр войны США Пит Хегсет допустил существование инопланетян. Правда, чтобы говорить на эту тему детально ему нужно провести исследование. Об этом он заявил 24 февраля, общаясь с прессой.

«Давайте подождем. Я изучу материалы и сделаю выводы», — сказал министр, добавив, что при необходимости он опубликует данные, подтверждающие существование внеземной жизни.

Он отметил, что точно не знает, сколько времени понадобится, чтобы изучить все имеющиеся у него файлы на эту тему. Однако, как уточнил министр, работа уже в полном разгаре.

Также Пит Хегсет сказал: он никогда и подумать не мог, что анализ именно таких данных станет частью его ежедневной рутины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что опубликует данные Пентагона, касающиеся неопознанных летающих объектов и внеземной жизни. По его словам, это очень сложная тема. Однако, в чем конкретно заключаются трудности, он пояснять не стал. Это заявление глава Белого дома сделал после того, как его предшественник Барак Обама подтвердил существование инопланетян.

