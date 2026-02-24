«Посмотрим»: в Пентагоне пообещали обнародовать данные об инопланетянах

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 78 0

Однако, когда это произойдет точно, неизвестно.

Когда в США опубликуют данные об НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Пентагона Хэгсет допустил существование инопланетян

Министр войны США Пит Хегсет допустил существование инопланетян. Правда, чтобы говорить на эту тему детально ему нужно провести исследование. Об этом он заявил 24 февраля, общаясь с прессой.

«Давайте подождем. Я изучу материалы и сделаю выводы», — сказал министр, добавив, что при необходимости он опубликует данные, подтверждающие существование внеземной жизни.

Он отметил, что точно не знает, сколько времени понадобится, чтобы изучить все имеющиеся у него файлы на эту тему. Однако, как уточнил министр, работа уже в полном разгаре.

Также Пит Хегсет сказал: он никогда и подумать не мог, что анализ именно таких данных станет частью его ежедневной рутины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что опубликует данные Пентагона, касающиеся неопознанных летающих объектов и внеземной жизни. По его словам, это очень сложная тема. Однако, в чем конкретно заключаются трудности, он пояснять не стал. Это заявление глава Белого дома сделал после того, как его предшественник Барак Обама подтвердил существование инопланетян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «А зори здесь тихие»
14:36
Актриса из фильма «А Зори здесь тихие…» Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни
14:30
Тело младенца нашли в детской коляске в Дербенте
14:22
Зеленский признался, что два года прятался в бункере от ВС РФ
14:13
«Жванецкий наших дней»: умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов
14:05
Песков: Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы