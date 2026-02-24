В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств. Список пополнился восемью новыми препаратами. В него вошли средства для лечения онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы. Также добавлены средства для пациентов с туберкулезом и тяжелыми формами анемии.

Включение в этот список означает госрегулирование цен на эти лекарства, что сделает их более доступными для пациентов.

Специалисты объяснили, что вещества, содержащиеся в чае, прежде всего танины (группа фенольных соединений растительного происхождения), способны вступать в химические реакции с активными компонентами лекарств. В результате чего образуются соединения, которые плохо всасываются через стенки кишечника. Препарат фактически проходит через желудочно-кишечный тракт, не оказывая необходимого терапевтического действия.

Особенно чувствительны к такому взаимодействию препараты железа, применяемые при анемии, сердечные гликозиды и средства для нормализации пищеварения.

