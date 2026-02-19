Вредит здоровью? Почему нельзя запивать таблетки чаем или кофе

Aif.ru: принятие таблеток с чаем или кофе может навредить здоровью

Запивать таблетки чаем или кофе — не лучшее решение, поскольку это может свести лечение на нет и в принципе навредить здоровью. О том, почему нельзя запивать лекарства данными напитками, написало издание aif.ru.

Специалисты объяснили, что вещества, содержащиеся в чае, прежде всего танины (группа фенольных соединений растительного происхождения), способны вступать в химические реакции с активными компонентами лекарств. В результате чего образуются соединения, которые плохо всасываются через стенки кишечника. Препарат фактически проходит через желудочно-кишечный тракт, не оказывая необходимого терапевтического действия.

Особенно чувствительны к такому взаимодействию препараты железа, применяемые при анемии, сердечные гликозиды и средства для нормализации пищеварения. Кроме того, влияние чая на ряд медикаментов может быть непредсказуемым. Так, он способен ослаблять эффект оральных контрацептивов, а при сочетании с некоторыми антидепрессантами даже может вызывать повышенную возбудимость и бессонницу.

Не менее осторожно врачи посоветовали относиться и к кофе, поскольку этот напиток содержит кофеин — биологически активный алкалоид, который влияет на организм. В комбинации с лекарствами он может усиливать их токсичность.

Совместный прием кофе и нестероидных противовоспалительных средств повышает нагрузку на печень и почки. Кроме того, кофеин способен усиливать действие препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую систему, что в отдельных случаях приводит к скачкам артериального давления и нарушениям сердечного ритма.

Некоторые антибиотики и седативные средства под воздействием кофеина, наоборот, теряют эффективность. Дополнительный риск связан с мочегонным эффектом кофе. Из-за ускоренного выведения жидкостей концентрация лекарства в крови может не достигнуть терапевтического уровня.

Медики отметили, что оптимальный способ приема лекарств — это их принятие с чистой водой без газа. Она не вступит в химические реакции с действующими веществами и обеспечит правильное всасывание препарата.

