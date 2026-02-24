Праздничный антирейтинг: что не стоит дарить женщинам на 8 Марта

Женщины в России больше всего хотят получить на 8 Марта цветы и украшения

Цветы и ювелирные изделия стали самыми желанными подарками для российских женщин к 8 Марта в 2026 году. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами платформы «Авито».

Аналитики подчеркнули, что около 47% респондентов обоих полов считают букеты наиболее удачным жестом внимания в этот весенний день. В список фаворитов также прочно вошли украшения и бижутерия, набравшие 41% голосов, а также парфюмерная продукция и косметика, за которые высказались 34% участников исследования. Мужчины и женщины выразили солидарность в выборе классических презентов, однако в некоторых категориях их мнения разошлись.

Существенные различия в предпочтениях проявились при оценке сертификатов и денежных подарков. Если среди мужской части населения лишь 22% рассматривают поход в СПА или салон красоты как отличную идею, то среди женщин этот вариант поддержали 36% опрошенных.

Аналогичная ситуация сложилась и с деньгами: дамы выбирали этот практичный вариант значительно чаще (31%), чем представители сильного пола (25%). Интересно, что гаджеты вызвали меньше энтузиазма у потенциальных получательниц — всего 18% женщин назвали их хорошим подарком против 20% у мужчин.

Также выяснилось, что мужчины склонны недооценивать значимость билетов на культурные мероприятия, товаров для хобби и предметов домашнего уюта, которые для женщин имеют большую ценность.

Эксперты также составили список самых неудачных идей, способных испортить праздничное настроение. Лидером антирейтинга стали книги — против них высказались 32% респондентов.

На второй строчке списка нежелательных презентов оказалась бытовая техника для дома, которую раскритиковали 21% участников опроса. Замыкают тройку аутсайдеров товары для спорта и абонементы в фитнес-клубы, набравшие 17% негативных отзывов. Данные исследования показали, что в Международный женский день большинство ожидает романтики или персонального ухода, а не напоминаний о хозяйственных делах или необходимости работы над фигурой.

