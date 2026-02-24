«Мое сердце в твоих руках»: Проскурякова обратилась к Николаеву по особому поводу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Творческая чета отмечает юбилей со дня знакомства.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отметили годовщину

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Юлия Проскурякова обратилась к Игорю Николаеву по особому поводу

Семья народного артиста России Игоря Николаева и его супруги, певицы Юлии Проскуряковой, празднует важную дату — 20 лет с момента их знакомства. Об этом Юлия сообщила в социальных сетях.

Супруга композитора обратилась к мужу в социальных сетях, отметив, что их личный праздник приходится на 21 февраля. В своем поздравлении Юлия подчеркнула, что ее сердце по-прежнему находится в руках любимого мужчины, с которым они официально состоят в браке уже полтора десятилетия. Пара воспитывает общую дочь Веронику, которой исполнилось десять лет, и девочка уже демонстрирует успехи в музыке, продолжая путь своего прославленного отца.

История их любви началась в 2006 году в Екатеринбурге, когда 24-летняя поклонница решила показать свои песни 45-летнему артисту.

«Сегодня 20 лет, как мы встретились! С нашим праздником, мой любимый! Мое сердце в твоих руках!» — написала Проскурякова.

Первое знакомство произошло благодаря инициативе подруги Юлии, которая буквально заставила ее подойти к Николаеву после концерта и передать диск с записями. Позже, после неудачи на кастинге телешоу, девушка решилась позвонить композитору, и он предложил ей остаться в Москве, чтобы попробовать силы в других конкурсах.

Путь к семейному счастью был непростым: Николаев долго проверял искренность чувств молодой избранницы, прежде чем сделать ей предложение.

Игорь Николаев проявлял осторожность и даже устраивал своеобразные проверки. После совместного отпуска в Доминикане он неожиданно предложил расстаться в аэропорту, что довело Юлию до слез. Однако это оказалось лишь частью плана — по возвращении в столицу выяснилось, что артист уже распорядился перевезти вещи девушки в свои апартаменты на Тверской.

Свадьба состоялась только в 2010 году, собрав множество звездных гостей. Несмотря на значительную разницу в возрасте, паре удалось создать крепкий союз, который сегодня считается одним из самых стабильных в российском шоу-бизнесе.

