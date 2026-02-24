Королевский триумф на красной дорожке: Кейт Миддлтон покорила Лондон на BAFTA

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Принцесса Уэльская последний раз появлялась на BAFTA три года назад.

Как Кейт Миддлтон покорила Лондон

Фото: legion-media/Jaimi Joy-Reuters/POOL supplied

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Deadline: Кейт Миддлтон покорила Лондон на премии BAFTA-2026

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям стали почетными гостями церемонии вручения наград BAFTA-2026, которая состоялась 22 февраля в лондонском Королевском фестивальном зале. Об этом сообщило издание Deadline.

Для выхода в свет 44-летняя Кэтрин выбрала элегантное розовое платье от модного дома Gucci, дополненное контрастным бордовым поясом. Примечательно, что монаршая особа уже надевала этот наряд для официального мероприятия в 2019 году.

Нежный вечерний образ принцесса дополнила бархатным клатчем в тон и роскошными украшениями — массивным браслетом и серьгами с бриллиантами. Над внешним видом Кейт работала команда профессионалов: стилисты создали классическую голливудскую укладку с крупными локонами, а визажисты подчеркнули глаза техникой смоки-айз, выбрав для губ помаду розового оттенка.

Присутствие пары на «британском Оскаре» привлекло особое внимание прессы, так как в последние годы чета не посещала премию в полном составе. Принц Уильям, являющийся президентом BAFTA, в 2025 году пропустил торжество, а в 2024 году присутствовал на нем в одиночестве.

Это было связано с тяжелым периодом в жизни семьи, когда принцесса Уэльская проходила курс лечения после выявленного у нее онкологического заболевания. До нынешнего светского выхода супругов видели вместе на данной кинопремии лишь в 2023 году. Появление Кэтрин на красной дорожке в Лондоне стало важным событием, подтверждающим ее триумфальное возвращение к общественным обязанностям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Страна мха и воды: где находится крупнейшее болото планеты
22:27
От инфаркта до деменции: сомнолог предупредил о рисках хронического недосыпа
22:24
Инструкции от кураторов: школьница оставила расписку перед поджогом АЗС в Петербурге
22:19
Новая волна атак: как защититься от мошенника-лжекурьера
22:12
Скандал вокруг «крабового хода»: китайский автобренд отсудил у блогера миллионы
22:05
Защита кошелька: в России вводят строгие правила для платных подписок

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы