Смертельный заезд на тюбинге: отца задержали после гибели дочери в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Развлечение с «ватрушкой», привязанной к машине, обернулось трагедией и уголовным делом.

Девочка разбилась на тюбинге в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отца разбившейся на тюбинге девочки задержали в Подмосковье

В Подмосковье правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину после гибели его восьмилетней дочери. Трагедия произошла 22 февраля в деревне Румянцево в Московской области, когда отец катал двоих детей на тюбингах, прикрепленных к автомобилю. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Во время поворота одна из «ватрушек» оказалась под колесами машины. Девочка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, однако спасти жизнь не удалось. 

Как сообщил ТАСС со ссылкой на МВД, против водителя возбудили второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее открыли производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

В прокуратуре уточнили, что в момент происшествия мужчина был трезв. Расследование взяло на контроль надзорное ведомство.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы. В ведомстве напомнили о повышенной ответственности родителей при организации подобных развлечений.

В селе Николо-Урюпино в Московской области 11-летний ребенок погиб, выехав на тюбинге на проезжую часть. В конце декабря во Владимире девятилетний мальчик скончался после катания на «ватрушке». А в феврале 2025 года в Бурятии УАЗ сбил четырехлетнюю девочку во время аналогичного развлечения — водитель тогда находился в состоянии алкогольного опьянения.

