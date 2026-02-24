Рекордсмен возвращается: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Это был самый продолжительный провал в активности ближайшей к Земле звезды с 2021 года.

Пятна на Солнце в конце февраля 2026

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

XRAS: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

Череда дней без пятен на Солнце подходит к концу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

На ближайшей к нам звезде уже третий день подряд нет пятен. Это самый продолжительный провал в солнечной активности с 2021 года. Однако в ближайшие день-два ситуация изменится.

На невидимой аппаратурой стороне Солнца скрывается группа пятен 4366. Именно она в начале февраля 2026 года побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек — почти 80.

Более точные прогнозы магнитных колебаний сделать пока затруднительно, так как сложно оценить состояние активного центра этих пятен. Ведь ни одного космического аппарата с той стороны Солнца у людей нет, поэтому и отследить пятна было невозможно. Более того, в момент, когда группа 4366 скрывалась в невозможной для наблюдения зоне, в ней зафиксировали признаки разрушения. Высказывали даже предположения, что она не «переживет» путешествие по невидимой области.

«Тем не менее, со вчерашнего вечера, когда данный центр по расчетам должен был приблизиться к краю Солнца, с обратной стороны, начал наблюдаться быстрый рост фонового излучения. Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках», — отметили в лаборатории.

Но, несмотря на возвращение рекордсмена по вспышкам, эксперты не ждут такой же агрессивной активности, как в начале месяца. Вероятность этого почти равна нулю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 февраля с Земли можно было наблюдать первое в 2026 году солнечное затмение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
Монумент насилия: в Сербии нашли массовое захоронение 77 женщин и детей
20:41
Наличный триумф: жители России массово изымают средства из банков
20:38
Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связи с Эпштейном
20:30
Не прекращает работу: популярный утренний ритуал с водой признали бесполезным
20:20
Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
20:09
Рекордсмен возвращается: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы