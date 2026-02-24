Рекордсмен возвращается: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

XRAS: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

Череда дней без пятен на Солнце подходит к концу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

На ближайшей к нам звезде уже третий день подряд нет пятен. Это самый продолжительный провал в солнечной активности с 2021 года. Однако в ближайшие день-два ситуация изменится.

На невидимой аппаратурой стороне Солнца скрывается группа пятен 4366. Именно она в начале февраля 2026 года побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек — почти 80.

Более точные прогнозы магнитных колебаний сделать пока затруднительно, так как сложно оценить состояние активного центра этих пятен. Ведь ни одного космического аппарата с той стороны Солнца у людей нет, поэтому и отследить пятна было невозможно. Более того, в момент, когда группа 4366 скрывалась в невозможной для наблюдения зоне, в ней зафиксировали признаки разрушения. Высказывали даже предположения, что она не «переживет» путешествие по невидимой области.

«Тем не менее, со вчерашнего вечера, когда данный центр по расчетам должен был приблизиться к краю Солнца, с обратной стороны, начал наблюдаться быстрый рост фонового излучения. Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках», — отметили в лаборатории.

Но, несмотря на возвращение рекордсмена по вспышкам, эксперты не ждут такой же агрессивной активности, как в начале месяца. Вероятность этого почти равна нулю.

