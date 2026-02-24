Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Общий доход за этот период отдыха будет практически соответствовать обычному месячному заработку.

Какой месяц в 2026 году станет самым выгодным для отпуска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Балынин: июль — самый финансово выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Июль станет наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска в 2026 году. Об этом в беседе с aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По его расчетам, при двухнедельном отпуске с 13 по 26 июля сотрудник с ежемесячной зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком около трех тысяч рублей сможет получить 42 тысячи рублей отпускных.

Кроме того, за оставшиеся 13 рабочих дней месяца работнику начислят порядка 54,83 тысячи рублей заработной платы. В сумме доход за июль составит 96,83 тысячи рублей, что практически соответствует обычному месячному заработку.

При этом эксперт пояснил, что финансовая выгода связана с количеством рабочих дней в месяце, то есть чем их больше, тем меньше потери в доходе при оформлении отпуска. Именно поэтому июль 2026 года, по его словам, окажется наиболее удачным периодом для отдыха с точки зрения личных финансов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как россияне будут отдыхать в майские праздники 2026 года. В этом весеннем месяце не ожидается длинных непрерывных выходных, однако получится отдохнуть дважды по три дня подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
Монумент насилия: в Сербии нашли массовое захоронение 77 женщин и детей
20:41
Наличный триумф: жители России массово изымают средства из банков
20:38
Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связи с Эпштейном
20:30
Не прекращает работу: популярный утренний ритуал с водой признали бесполезным
20:20
Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
20:09
Рекордсмен возвращается: череда дней без пятен на Солнце подошла к концу

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы