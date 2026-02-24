Не подглядывай: как установить камеру в подъезде и не получить срок

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Стремление к безопасности может обернуться крупным штрафом и даже уголовной ответственностью.

Можно ли законно установить камеру в подъезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Камеры видеонаблюдения в подъездах не должны нарушать права жильцов

Закон не запрещает устанавливать камеры, но строго регламентирует, как и где они должны располагаться, чтобы не нарушать права других жильцов. Как сообщило издание Life.ru, такая инициатива может привести к серьезным правовым последствиям.

Главное правило: нельзя снимать чужую собственность, включая входные двери, так как это попадает под статью о вторжении в частную жизнь.

Что грозит нарушителю:

  • За незаконный сбор персональных данных (съемка лиц и действий людей) — штраф от шести до 15 тысяч рублей.
  • За самоуправство — штраф 100–300 рублей.
  • Самое серьезное наказание — если в объектив попала дверь соседа. Это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Чтобы избежать проблем, эксперты посоветовали устанавливать камеры только на лестничной клетке перед своей дверью так, чтобы объектив захватывал исключительно подход к вашему жилью и ни в коем случае не фиксировал соседскую дверь.

Идеальный вариант — получить письменное согласие всех жильцов подъезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать с соседями, которые нарушают санитарные нормы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Страна мха и воды: где находится крупнейшее болото планеты
22:27
От инфаркта до деменции: сомнолог предупредил о рисках хронического недосыпа
22:24
Инструкции от кураторов: школьница оставила расписку перед поджогом АЗС в Петербурге
22:19
Новая волна атак: как защититься от мошенника-лжекурьера
22:12
Скандал вокруг «крабового хода»: китайский автобренд отсудил у блогера миллионы
22:05
Защита кошелька: в России вводят строгие правила для платных подписок

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы