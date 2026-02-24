Не подглядывай: как установить камеру в подъезде и не получить срок

Камеры видеонаблюдения в подъездах не должны нарушать права жильцов

Закон не запрещает устанавливать камеры, но строго регламентирует, как и где они должны располагаться, чтобы не нарушать права других жильцов. Как сообщило издание Life.ru, такая инициатива может привести к серьезным правовым последствиям.

Главное правило: нельзя снимать чужую собственность, включая входные двери, так как это попадает под статью о вторжении в частную жизнь.

Что грозит нарушителю:

За незаконный сбор персональных данных (съемка лиц и действий людей) — штраф от шести до 15 тысяч рублей.

За самоуправство — штраф 100–300 рублей.

Самое серьезное наказание — если в объектив попала дверь соседа. Это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Чтобы избежать проблем, эксперты посоветовали устанавливать камеры только на лестничной клетке перед своей дверью так, чтобы объектив захватывал исключительно подход к вашему жилью и ни в коем случае не фиксировал соседскую дверь.

Идеальный вариант — получить письменное согласие всех жильцов подъезда.

