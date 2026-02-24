Планы опасной провокации против России вскрыла Служба внешней разведки (СВР). Там заявили: Киев может получить от Запада ядерное оружие. Его тайно планируют передать Британия и Франция. А саму боеголовку выдать за якобы украинскую разработку. При этом Лондон и Париж прекрасно осознают, что тем самым грубо нарушат международное право. Но не видят иного способа отложить поражение ВСУ и дать режиму Зеленского шанс претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.

Чем может обернуться такой план — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Своим заявлением Служба внешней разведки России достигает эффекта неразорвавшейся бомбы. То есть наши разведчики действуют на упреждение. Раскрыв план Британии и Франции предоставить Украине ядерное оружие, Москва бьет по его главному компоненту — секретности.

«По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить „вундерваффе“. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой „грязной“ бомбой», — сообщает СВР.

В СВР подчеркивают: столь опасные планы Лондона и Парижа говорят о потере у них чувства реальности. Две ядерные державы готовятся разрушить основу всей системы глобальной безопасности — Договор о нераспространении ядерного оружия. Делают это осознанно, скрытно и, более того, прорабатывают детали.

«Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — сообщает СВР.

Механизм отработанный: точно так же, к примеру, ВСУ по частям получали морские дроны Sea Baby — британской разработки. Но теперь речь об оружии массового поражения.

Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, официально обращается в ООН, МАГАТЭ и к депутатам Франции и Великобритании с требованием провести расследование.

«Есть даже понимание, судя по всему того, что в дальнейшем появление у Украины ядерного оружия должно было быть представлено как собственная украинская разработка, хотя вне всякого сомнения у украинцев никаких возможностей для собственных разработок без внешней помощи не существует по определению», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

То, что Украина не в силах самостоятельно создать ядерное оружие, раз за разом подтверждал сам киевский режим. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года, за несколько дней до начала СВО, Зеленский жаловался европейцам: возвращение советского ядерного арсенала России после обретения независимости было ошибкой.

«За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия у нас нет. Безопасности у нас также нет», — считал Зеленский.

Безъядерный статус Украины был зафиксирован в ее Декларации о государственном суверенитете. Потом лег в основу конституции Незалежной. Главаря нынешнего киевского режима это не смущает. Зеленский с каждым годом побирался все настойчивее, требуя передать Киеву ядерную бомбу.

«В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс», — заявлял Зеленский.

Но американский президент четко дал понять: Украины в НАТО не будет. После чего Зеленский пошел вразнос.

«Тогда давайте сделаем это следующим образом: партнеры, верните нам ядерное оружие, предоставьте нам ракетные системы», — говорил глава киевского режима.

«Теперь, видимо, поняв, что режим киевский в истерике, и никакой победы на поле боя от него ждать не нужно, пытаются, судя по всему, его кураторы в Лондоне, прежде всего, и, возможно, даже в Париже, использовать то, что эти два государства являются государствами с ядерным оружием, что они входят в НАТО. В общем-то, конечно, ситуация в этом смысле становится гораздо более острой», — отметил член Совета Федерации Андрей Климов.

Обнародованные СВР факты подтверждают главное: европейские кураторы Киева окончательно сделали ставку на продолжение войны. В Кремле фактор ядерного терроризма Европы учитывают.

«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В мирном урегулировании отодвинутая от стола переговоров Европа не только не заинтересована, но и, очевидно, постарается его не допустить. Макрон и Стармер снова собирают саммит «коалиции желающих». Пока британский премьер клянется Киеву в вечной поддержке…

«Мое послание вам, кабинету министров и всей стране сегодня заключается в том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Генсек НАТО повторяет неонацистские лозунги.

«Пламя свободы, оно живо в Украине. И это пламя продолжает гореть», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Впрочем, кроме ядерного шантажа, Европе больше нечего предложить. В Киев брюссельские посланцы приехали с пустыми руками. Вместо обещаний новых поставок вооружений и многомиллиардных траншей — только заклинания «продолжать войну до последнего украинца». Того, кто отправит его на убой, евродепутаты встречают овациями.

Превращение Украины в ядерный полигон, очевидно, устраивает как евроэлиты, так и главарей киевского режима. Сам Зеленский и вовсе подготовился основательно. С гордостью показывает бункер, где, видимо, планирует укрываться от радиоактивных осадков. Бункер, к слову, тоже не свой — советский.

