Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки

Эфирная новость 25 0

На импровизированной площадке собрались десятки человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Петербурга так устали от затяжной зимы, что решили организовать себе самое настоящее летнее развлечение! На льду Фонтанки установили сетку и провели серию матчей по пляжному теннису. Это такая разновидность привычной дисциплины, в которую играют только в теплое время года.

В итоге на льду собрались десятки человек, не только игроки, но и прохожие, которые с удовольствием снимали их на телефоны. И это несмотря на запрет, который действует с 25 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецких туристов унесло в море на льдине с сауной.

В Швеции пятеро туристов из Германии превратили льдину в судно. Они отпилили кусок льда, приделали мотор и вышли в море. На «борту» даже соорудили рабочую сауну.

Вот только плавсредство оказалось не самым надежным. По данным местной администрации, волны от проплывающих мимо лодок разбили лед. А путешественники беспомощно дрейфовали, пока их не подобрал проходящий мимо паром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Отчаянный и противозаконный шаг: что стоит за желанием Запада дать Киеву ядерное оружие
19:08
Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки
19:00
В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя
18:58
Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон
18:46
Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля
18:20
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы