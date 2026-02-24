Немецких туристов унесло в море на льдине с сауной

«Плавсредство» представляло собой кусок льда с мотором.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Швеции пятеро немецких туристов превратили льдину в судно. Они отпилили кусок льда, приделали мотор и вышли в море. На «борту» даже соорудили рабочую сауну.

Вот только плавсредство оказалось не самым надежным. По данным местной администрации, волны от проплывающих мимо лодок разбили лед. А путешественники беспомощно дрейфовали, пока их не подобрал проходящий мимо паром.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие поиски пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых спасатели использовали тепловизоры, которые зафиксировали необычные светящиеся точки, однако проверка этих участков не дала результата.

По данным Следственного комитета, официальной версией исчезновения является несчастный случай, однако волонтеры и жители региона выдвигали и другие предположения. Среди них — встреча с дикими животными или же побег в другую страну.

