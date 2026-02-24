Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Наиболее сложную обстановку спрогнозировали в центре российской столицы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и основных вылетных магистралях.

«Роскосмос» показал накрывший Москву снежный циклон — фото

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Роскосмос»: космические аппараты мониторят атмосферный фронт Москвы

Спутниковый снимок циклона, который вновь принес в Москву обильный снегопад, опубликовал «Роскосмос» в Telegram-канале.

По информации компании, космические аппараты продолжают мониторинг атмосферного фронта и его перемещения.

При этом службы столицы на фоне ухудшения погоды предупредили о возможных проблемах с транспортом. В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что вероятны затруднения движения, и рекомендовали жителям по возможности пересесть на общественный транспорт.

По данным Центра организации дорожного движения Москвы, уровень загруженности дорог достиг четырех баллов, а средняя скорость автомобилей составила около 30 километров в час.

Наиболее сложную обстановку спрогнозировали в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и основных вылетных магистралях. Водителям посоветовали планировать поездки после 20:00 по московскому времени.

Про неблагоприятные погодные условия ранее предупредила и Росавиация. В ведомстве допустили вероятность задержек и отмен рейсов и призвали пассажиров уточнять информацию о статусе своих вылетов заранее.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, погода в России все чаще принимает аномальные параметры. Так, высота снежного покрова в Москве зимой 2024 года также оказалась аномальной. Она составляла 62-64 сантиметра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Отчаянный и противозаконный шаг: что стоит за желанием Запада дать Киеву ядерное оружие
19:08
Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки
19:00
В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя
18:58
Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон
18:46
Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля
18:20
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы