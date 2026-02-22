Залповые ливни летом, сильные снегопады зимой: погода в России все чаще принимает аномальные параметры

Анастасия Антоненко
В Москве рекордное значение высоты снежного покрова зафиксировано 21 февраля.

Как долго в России пролежат сугробы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Погода

Синоптик Варакин: рекордных снегопадов в Москве и области до конца зимы не ждем

Сугробы продолжат расти в регионах России. Об этом в беседе с KP.RU советник директора Гидрометцентра Юрий Варакин.

По его словам, в Москве высота снежного покрова 21 февраля достигла 70 см — это максимум с начала зимы и рекорд для этой даты за все 150 лет наблюдений за погодой. Синоптик предположил, что в воскресенье, 22 февраля будет достигнут суточный рекорд.

«Мощных и тем более рекордных снегопадов в Москве и области до конца зимы уже не ждем, но снег еще будет идти — в пределах четырех-пяти миллиметров осадков за сутки», — добавил синоптик Варакин.

Эксперт также напомнил о зиме 2024 года, когда аномальная высота снежного покрова в Москве составляла 62-64 сантиметра.

«У нас не только летом осадков становится больше за счет изменения климата, но и зимой. Изменения климата для нас означают залповые ливни в летний период и сильные снегопады в зимний», — добавил Варакин, упомянув ситуацию на Камчатке, в ряде районов Западной и Восточной Сибири, в Пермском крае.

До этого стало известно, что безветренная и морозная погода привела к полному замерзанию Финского залива. Подобная ситуация наблюдалась здесь в последний раз в 2011 году. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Погода
