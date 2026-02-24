Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Заслуженная артистка России скончалась после продолжительной болезни. Ей было 74 года.

Когда пройдут похороны Ирины Шевчук

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похороны заслуженной артистки России Ирины Шевчук, прославившейся ролью Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», пройдут 27 или 28 февраля. Об этом ТАСС сообщил близкая подруга семьи артистки.

«Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу», — сказала собеседница агентства.

Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, с которой она боролась последние три года. Родные актрисы не раскрыли конкретный диагноз, но отметили, что заболевание было тяжелым и прогрессировало в течение длительного времени.

Дочь покойной, Александра, в прощальном сообщении назвала мать своей душой и любовью, отметив, что она очень скучает по ней и будет сильно переживать ее утрату.

Ирина Шевчук родилась в Мурманске осенью 1951 года, однако с семьей переехала в Киев. Наибольшую популярность ей принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие…», который стал культовым и до сих пор любится зрителями.

Помимо «А зори здесь тихие», Ирина Шевчук приняла участие в более чем 50 фильмах, среди которых были такие известные картины, как «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и «Там вдали, за рекой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Отчаянный и противозаконный шаг: что стоит за желанием Запада дать Киеву ядерное оружие
19:08
Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки
19:00
В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя
18:58
Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон
18:46
Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля
18:20
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы