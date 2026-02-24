Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля

Похороны заслуженной артистки России Ирины Шевчук, прославившейся ролью Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», пройдут 27 или 28 февраля. Об этом ТАСС сообщил близкая подруга семьи артистки.

«Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу», — сказала собеседница агентства.

Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, с которой она боролась последние три года. Родные актрисы не раскрыли конкретный диагноз, но отметили, что заболевание было тяжелым и прогрессировало в течение длительного времени.

Дочь покойной, Александра, в прощальном сообщении назвала мать своей душой и любовью, отметив, что она очень скучает по ней и будет сильно переживать ее утрату.

Ирина Шевчук родилась в Мурманске осенью 1951 года, однако с семьей переехала в Киев. Наибольшую популярность ей принесла роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие…», который стал культовым и до сих пор любится зрителями.

Помимо «А зори здесь тихие», Ирина Шевчук приняла участие в более чем 50 фильмах, среди которых были такие известные картины, как «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и «Там вдали, за рекой».

