Скандал вокруг «крабового хода»: китайский автобренд отсудил у блогера миллионы

Мария Гоманюк
Суд обязал инфлюенсера выплатить 300 тысяч юаней и публично извиниться за свои слова.

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Китайский автобренд Maextro добился компенсации от блогера за критику машины

Китайский люксовый автобренд Maextro, созданный автопроизводителем JAC совместно с IT-корпорацией Huawei, выиграл судебный спор против автоблогера. Об этом сообщило издание CarNewsChina.

По информации источника, суд обязал инфлюенсера выплатить 300 тысяч юаней (примерно 3,33 миллиона рублей. — Прим. ред.) и публично извиниться.

Поводом для разбирательства стали публикации автора, известного под псевдонимами Racing Frappuccino и Fraccino. В начале прошлого года он раскритиковал рекламные ролики, посвященные подвеске седана Maextro S800. На видео автомобиль демонстрировал так называемый «крабовый ход» и проезд по выбоинам, которые были заполнены водой и песком. В качестве соперника в испытаниях фигурировал Mercedes-Maybach S-Class.

Блогер утверждал, что сравнительные тесты могли быть постановочными и намеренно подчеркивали преимущества китайской модели.

Бренд Maextro потребовал от автора опровержений и извинений весной 2025 года. В ответ блогер опубликовал ролик с ироничными комментариями о маркетинговой стратегии Huawei. После этого одна из материнских структур бренда — JAC — подала иск о защите деловой репутации. Первоначально ее представители потребовали у инфлюенсера компенсацию в миллиона юаней. Сам блогер вину отрицал. Он заявлял о намерении подать встречный иск на 2,5 миллиона юаней.

Суд пришел к выводу, что распространенные сведения носили недостоверный характер и нанесли ущерб имиджу компании. В итоге размер компенсации определили в 300 тысяч юаней.

До этого Fraccino уже попадал в список блогеров, которых в ноябре 2025 года обвинили в публикации материалов, дискредитирующих автопроизводителей ради привлечения аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» оформляет патент на ставшую мемом фразу «Можно, а зачем?». Эти слова произнес директор компании по продуктам Олег Груненков в интервью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

