Все кино — про любовь: актриса Платонова об истинном смысле искусства

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 33 0

Военный фильм «Спасти бессмертного» с ее участием, пестрящий страшными сценами, на самом деле учит любить и защищать то, что ты любишь.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Платонова: Вся наша драматургия — это про любовь к ближним, будущим поколениям

Военный фильм «Спасти бессмертного», наполненный жестокими сценами, на самом деле является историей о том, как важно любить и защищать то, что для тебя действительно ценно. Этот глубокий философский смысл фильма раскрыла в беседе с 5-tv.ru актриса Валерия Платонова, сыгравшая одну из главных ролей в картине.

«Я считаю, что вся наша драматургия и вообще все искусство — оно про любовь. Про любовь, про любовь к ближним нашим, про любовь к будущему поколению, про любовь к нашим ушедшим предкам. Я считаю, что любая история несет огромную любовь. И я старалась ее нести через фильм», — заявила Платонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Валерия Платонова особенно ценит Масленицу, поскольку именно блины — ее любимое угощение. Она рассказала, что с детства отмечает этот праздник, и ее мама всегда готовит блины для всей семьи. На столе неизменно присутствуют классические блины, рыба, сметана и сгущенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
От «альфа-самца» к многодетному отцу: как изменилась жизнь экс-солиста «Белого орла» Александра Ягья
7:10
«Ненормально, но бездоказательно»: Гуров о сталкерских выходках Джигана
6:50
Все кино — про любовь: актриса Платонова об истинном смысле искусства
6:33
«Как с ней разговаривать?» — Угольников про молодежь
6:12
Около 200 человек ищут пропавшую школьницу в Смоленской области

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы