«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы

Актриса Валерия Платонова любит блины и отмечать Масленицу

Актриса Валерия Платонова любит Масленицу, потому что ее любимым угощением являются блины. Об этом артистка рассказала на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ко мне приехала моя семья, этот праздник очень важен для меня, потому что я люблю блины, обожаю. И моя дорогая любимая мама напекла мне блинов на нашу семью», — поделилась Платонова.

Актриса рассказала, что с самого детства отмечает Масленицу. На их праздничном семейном столе в этот день все по классике: блины, рыба, сметана и сгущенка.

Ранее сообщалось о том, что в Москве подготовили масштабную программу проводов зимы и празднования Масленицы. С 21 по 22 февраля праздничные программы развернутся в 18 парках Москвы. В музее-заповеднике Коломенское у дворца царя Алексея Михайловича пройдет театрализованное шествие с кукольными спектаклями и играми. В парке Сокольники гостей ждут народные забавы и выступление ансамбля «Жар-птица». В Северном Тушине, саду имени Баумана и усадьбе Воронцово организуют концерты, интерактивные спектакли, квесты и шоу богатырей.

