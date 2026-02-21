«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
Для артистки этот праздник очень важен.
Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Валерия Платонова любит блины и отмечать Масленицу
Актриса Валерия Платонова любит Масленицу, потому что ее любимым угощением являются блины. Об этом артистка рассказала на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
«Ко мне приехала моя семья, этот праздник очень важен для меня, потому что я люблю блины, обожаю. И моя дорогая любимая мама напекла мне блинов на нашу семью», — поделилась Платонова.
Актриса рассказала, что с самого детства отмечает Масленицу. На их праздничном семейном столе в этот день все по классике: блины, рыба, сметана и сгущенка.
Ранее сообщалось о том, что в Москве подготовили масштабную программу проводов зимы и празднования Масленицы. С 21 по 22 февраля праздничные программы развернутся в 18 парках Москвы. В музее-заповеднике Коломенское у дворца царя Алексея Михайловича пройдет театрализованное шествие с кукольными спектаклями и играми. В парке Сокольники гостей ждут народные забавы и выступление ансамбля «Жар-птица». В Северном Тушине, саду имени Баумана и усадьбе Воронцово организуют концерты, интерактивные спектакли, квесты и шоу богатырей.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 февр
- «Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
- 19 февр
- Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы
- 19 февр
- «Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
- 19 февр
- Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
- 18 февр
- Московская Масленица: как город придал празднику свой размах
- 18 февр
- Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
- 18 февр
- Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
- 18 февр
- Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
- 18 февр
- Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов
- 17 февр
- Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
Читайте также
85%
Нашли ошибку?