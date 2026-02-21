«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 38 0

Для артистки этот праздник очень важен.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Масленица

Актриса Валерия Платонова любит блины и отмечать Масленицу

Актриса Валерия Платонова любит Масленицу, потому что ее любимым угощением являются блины. Об этом артистка рассказала на премьере фильма «Спасти бессмертного» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ко мне приехала моя семья, этот праздник очень важен для меня, потому что я люблю блины, обожаю. И моя дорогая любимая мама напекла мне блинов на нашу семью», — поделилась Платонова.

Актриса рассказала, что с самого детства отмечает Масленицу. На их праздничном семейном столе в этот день все по классике: блины, рыба, сметана и сгущенка.

Ранее сообщалось о том, что в Москве подготовили масштабную программу проводов зимы и празднования Масленицы. С 21 по 22 февраля праздничные программы развернутся в 18 парках Москвы. В музее-заповеднике Коломенское у дворца царя Алексея Михайловича пройдет театрализованное шествие с кукольными спектаклями и играми. В парке Сокольники гостей ждут народные забавы и выступление ансамбля «Жар-птица». В Северном Тушине, саду имени Баумана и усадьбе Воронцово организуют концерты, интерактивные спектакли, квесты и шоу богатырей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Масленица
21 февр
«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
19 февр
Широкий разгуляй: что можно и нельзя делать в четвертый день Масленицы
19 февр
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
19 февр
Леопардовые, зеленые, розовые: рецепты диетических и вкусных блинов на Масленицу
18 февр
Московская Масленица: как город придал празднику свой размах
18 февр
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
18 февр
Тесто кислое, а вместо начинки — рассол: какие блины ели в русской глубинке на Масленицу
18 февр
Блины-предсказатели: масленичные гадания на судьбу и заговоры на деньги и любовь
18 февр
Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов
17 февр
Газировка вместо молока: необычные рецепты теста для блинов на Масленицу
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
4:24
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
4:05
Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира
3:41
«Ко мне приехала моя семья»: актриса Валерия Платонова о праздновании Масленицы
3:18
Тренер ударил пятилетнего ребенка по голове в детсаду Казани
2:59
«Ждет момента»: невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

Сейчас читают

Умер на глазах у детей: не стало актера и театрального критика Михаила Синтина
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции