«Как с ней разговаривать?» — Угольников про молодежь

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Каждый режиссер, создающий серьезный военный фильм, старается найти язык с молодым зрителем.

Актер и режиссер Угольников признался, что не знает, как общаться с молодежью

Создание военных фильмов, особенно о Великой Отечественной войне, требует особой ответственности, поскольку необходимо найти подходящий язык для общения с молодым зрителем. Об этом 5-tv.ru сообщил народный артист России Игорь Угольников на премьере фильма «Спасти бессмертного», признавшись попутно, что не знает, как общаться с современной молодежью.

«Что она хочет? Как с ней разговаривать? Я не знаю! Может быть, создатели фильма найдут язык, с которым можно обращаться к молодежи. Но я не знаю, что они хотят. Наверное, они сами должны нам говорить, что они хотят», — сказал актер и режиссер.

Артист привел слова Михаила Жванецкого, который поднимал тему взаимоотношений с молодежью, отмечая важность понимания, что она хочет, и как с ней разговаривать. Угольников выразил сомнение в том, что взрослые могут точно знать, чего именно ждет молодежь от исторического кино, и предположил, что лишь сама молодежь способна ответить на этот вопрос.

Ранее актер Иван Добронравов поделился с 5-tv.ru впечатлениями от фильма «Красавица», в котором он снялся. По его словам, ценность этой работы заключается в том, что сюжет основан на реальных событиях. 

